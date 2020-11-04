Італія вводить комендантську годину з 5 листопада

Число заражених в Італії досягло майже 760 тисяч, померли понад 39 тисяч осіб

Жителям Італії з 5 листопада заборонять виходити з дому після 22:00 без поважної причини.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте 4 листопада підписав декрет про введення додаткових обмежень через зростання числа заражень коронавірусом, повідомляє газета La Stampa.

Число заражених в Італії досягло майже 760 тисяч, померли понад 39 тисяч осіб.

Нові обмеження забороняють торговим центрам працювати по вихідних і святкових днях, також будуть закриті музеї та виставки. Громадський транспорт може бути заповнений не більше ніж на 50%. Школярі старших класів переходять на дистанційне навчання, а молодші школярі повинні носити маски навіть під час уроків, раніше її треба було вдягати лише на зміну.

Уряд Італії ввів поділ території країни на три зони.

До «червної зони» можуть потрапити Ломбардія, П'ємонт і Больцано. Тут закриють всі магазини, за винятком продуктових й тих, що торгують предметами першої необхідності. Заняття спортом дозволені тільки на вулиці індивідуально, а жителі інших регіонів не зможуть в'їхати в ці райони.

До «помаранчевої зони» ризикують потрапити південні Апулія і Калабрія, північні Венето та Лігурія. Там обмежать виїзд з міст постійного проживання, закриють всі точки громадського харчування.

У «зеленій зоні» ресторани і бари не працюватимуть після 18:00, закриються спортзали й басейни, театри і кінотеатри. На території всієї країни діє масковий режим.

Разом з тим в Італії відбулися протести проти коронавірусного локдауну.

До слова, в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

Крім того, Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

Також нагадаємо, що й Грузія посилює карантинний режим.

Станом на середу в світі зафіксовано 47 407 204 випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані інтерактивної карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса.

За добу 537 162 нових людини, померли 1 213 744 особи (7 564 за добу), одужали 31 609 661 чоловік (250 854 за добу).

1 листопада Європа переступила позначку в 10 мільйонів хворих коронавірусом. При цьому половина нових випадків зафіксована в останні п'ять тижнів, тобто заражалися приблизно по мільйону чоловік в тиждень. Таким чином, на даний момент Європа перетворюється в новий центр поширення епідемії.