Театр Ла Скала закрили

У знаменитому на весь світ оперному театрі зафіксували спалах коронавірусу

У співаків і музикантів відомого міланського оперного театру Ла Скала діагностували коронавірус.

Діагноз на корона вірус уже підтвердили у 21 особи, серед них співаки та музиканти. Зараз весь колектив перебуває на карантині, а всі вистави до 26 листопада скасовані.

Про спалах Covid-19 повідомив прес-секретар оперного театру Ла Скала, інформує 24tv.ua, посилаючись на Associated Press. Попри те, що опера була змушена закритися 24 жовтня через нові урядові обмеження, у 18 співаків хору та 3 музикантів духового оркестру підтвердили коронавірус.

Наразі всі репетиції припинені, а колектив Ла Скала опинився на карантині та чекає результати ПЛР-тестів. Зауважимо, що першими в оперному театрі захворіли два тенори, серед яких відомий Франческо Мелі. Covid-19 у них діагностували минулого тижня напередодні запланованих вистав.

«Відповідно до указу прем’єр-міністра, всі вистави до 26 листопада призупиняються», — йдеться на офіційній сторінці у твіттері.

Нагадаємо, театр Ла Скала відновив роботу в липні після першого спалаху коронавірусу в Італії. Концерти та вистави проводили для 700 глядачів замість звичних 2 000. Крім того, діяли правила дистанціювання між членами оркестру, а на сцені перебувала обмежена кількість співаків.

В Італії з початку епідемії коронавірусом могли заразитися близько 1,5 млн. людей, що в шість разів вище офіційних даних про кількість захворілих. Про це йдеться у дослідженні інституту статистики Istat і Міністерства охорони здоров’я Італії за підтримки Червоного Хреста, повідомляє видання Corriere Della Sera.