Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП

Переміщення між понад 300 муніципалітетами Португалії було заборонено, щоб знизити ризик передачі коронавірусу під час національного свята Всіх Святих

Переміщення між понад 300 муніципалітетами Португалії було заборонено, щоб знизити ризик передачі коронавірусу під час національного свята Всіх Святих

Заборона на поїздки почала діяти у п’ятницю з метою стримати поширення коронавірусу

По всій території Португалії встановлені контрольно-пропускні пункти, щоб зупинити несанкціоновані поїздки протягом п'ятиденної заборони на пересування.

Про це повідомляє Reuters.

Заборона на поїздки почала діяти у п’ятницю з метою стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість нових випадків захворювання в країні досягла рекордного рівня.

Переміщення між понад 300 муніципалітетами Португалії було заборонено, щоб знизити ризик передачі коронавірусу під час національного свята Всіх Святих, але є винятки, зокрема для тих, хто їде на роботу.

Зазначимо, у Португалії зареєстровано 137 272 випадків коронавірусу та 2 468 смертей. У п'ятницю число нових хворих збільшилося на 4 656, що є найвищим щоденним показником.

До слова, у світі за добу вперше виявили понад пів мільйона нових випадків Covid-19.

Загалом у світі, згідно з даними ВООЗ, зафіксовано 44 888 869 випадків Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113).

Коронавірус в Україні

Всього 378729

Хворіють 216662

Одужали 155026

Померли 7041

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.