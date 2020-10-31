Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП
Заборона на поїздки почала діяти у п’ятницю з метою стримати поширення коронавірусу
По всій території Португалії встановлені контрольно-пропускні пункти, щоб зупинити несанкціоновані поїздки протягом п'ятиденної заборони на пересування.
Про це повідомляє Reuters.
Заборона на поїздки почала діяти у п’ятницю з метою стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість нових випадків захворювання в країні досягла рекордного рівня.
Переміщення між понад 300 муніципалітетами Португалії було заборонено, щоб знизити ризик передачі коронавірусу під час національного свята Всіх Святих, але є винятки, зокрема для тих, хто їде на роботу.
Зазначимо, у Португалії зареєстровано 137 272 випадків коронавірусу та 2 468 смертей. У п'ятницю число нових хворих збільшилося на 4 656, що є найвищим щоденним показником.
До слова, у світі за добу вперше виявили понад пів мільйона нових випадків Covid-19.
Загалом у світі, згідно з даними ВООЗ, зафіксовано 44 888 869 випадків Covid-19.
Як повідомлялося, в Україні за добу 29 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173 – померло від ускладнень (113).
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Всього378729
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Хворіють216662
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Одужали155026
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Померли7041
Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.