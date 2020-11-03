В Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус

З опівночі середи в країні закриваються бари та розважальні заклади

Уряд Угорщини посилює карантинні обмеження в країні, вводячи нічну комендантську годину.

Про це повідомляє Reuters.

Вводиться нічна комендантська година.

З опівночі середи в країні закриваються бари та розважальні заклади.

При цьому школи залишаються відкритими, як і всі магазини та ресторани. Так само футбольні матчі будуть проводитися з глядачами.

Намагаючись мінімізувати подальший збиток постраждалій економіці, уряд країни досі утримується від запровадження суворих заходів ізоляції.

Крім того, в Угорщині за порушення маскового режиму очікуються суворі штрафи.

Нагадаємо, що у світі коронавірусом заразилися вже майже 47, 5 млн людей.

Також, в Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну.

Крім того, Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.