Італія вводить нові обмеження через пандемію

За словами прем'єра, нові обмеження будуть прийняті до середи, 4 листопада

Зокрема, влада Італії введуть заборону на поїздки в регіони, які схильні до ризику

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд введе додаткові карантинні обмеження, оскільки в країні зростає кількість заражених Covid-19. Про це повідомляє ANSA.

За словами прем'єра, нові обмеження будуть прийняті до середи, 4 листопада.

«За останні кілька тижнів зростання випадків зараження Covid склав 150 випадків зараження на кожні 100 тисяч населення, і ситуація в нашій країні погіршується», – заявив Конте.

При цьому він зазначив, що Італія рухається до четвертого сценарієм, який означає «блокування».

За словами Конте, в країні будуть закриті виставки і музеї. Школярі будуть навчатися дистанційно.

Також, вдвічі скоротиться кількість людей, яким дозволено пересуватися в громадському транспорті.

Крім того, заступник міністра праці Франческа Пуглиси заявила, що в пакет нових обмежень повинен входити і комендантську годину.

Нагадаємо, що в Італії поліція жорстко затримує учасників протестів проти коронавірусного локдауну.

Нагадаємо, що Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.