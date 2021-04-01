На Прикарпатті використовувалася масштабна технологія підкупу – голова КВУ

Окружна виборча комісія на окрузі №87 в Івано-Франківській області відновила підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду

Дуже складно пояснити стрімке зростання явки. Можливо частину виборців привезли на виборчі дільниці», – Кошель

Підкуп виборців у 87 окрузі (Івано-Франківська область) міг серйозно повпливати на результати довиборів у Верховну Раду. Про це в етері «Прямого» заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«У день виборів сталася дуже дивна ситуація. Явка виборців на 12-ту годину становила лише 7,8 %, пізніше вона різко зросла до 35%. Нагадаю, що в цей день на Франківщині була дуже погана погода, йшов сніг із дощем. До того ж область знаходиться в «червоній» зоні. Тому дуже складно пояснити таке стрімке зростання явки. Це може означати, що частину виборців привезли на виборчі дільниці. Тобто використовувалась масштабна технологія підкупу» – сказав Кошель.

За його словами, наразі є ще одне підтвердження цьому – відео спостерігачів партії «Свобода». «Спостерігачі КВУ також підтверджують цю інформацію про те, біля окремих виборчих дільниць були мікроавтобуси білого кольору, куди виборці після голосування підходили і про щось звітували», – сказав голова КВУ.

Окружна виборча комісія на окрузі №87 в Івано-Франківській області відновила підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду, всього пораховано майже 80% бюлетенів.

Представник «Свободи» Руслан Кошулинський заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.