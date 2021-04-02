«Навіть до моєї тещі приходили». Кошулинський заявив про непорядність головних конкурентів на прикарпатських виборах

За словами Кошулинського, які б результати зараз не оголосили, вони не будуть відповідати волевиявленню людей

Виборча драма на 87 окрузі: головні кандидати звинувачують один одного в нечесних методах боротьби

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами. За словами Кошулинського, навіть членам його родини пропонували 500 гривень, щоб вони проголосували за іншого кандидата.

«Під час самої виборчої кампанії люди, які себе зараз оголошують переможцями, вели її нечесно. Декілька кримінальних проваджень були порушені навіть раніше. Я можу говорити про це аргументовано: навіть до моєї тещі додому приходили вербувальники і пропонували винагороду за голосування – такса 500 гривень», – розповів Кошулинський.

Він повідомив, що в одному селі зійшлися дві групи вербувальників і дійшло до невеличкої бійки між ними. «Використовували всі способи. Один кандидат використовував президента у своїй виборчій кампанії, другий – церкву. При мені священник у селі Зелена оголошував, що наш благодійник пожертвував $10 тис. для церкви і йому треба дякувати. Я не заперечую, що по совісті людина може жертвувати на церкву, але коли священник дякує не просто людині, яка дала гроші, а кандидату в народні депутати, і ще відео про це пишуть, то це вже трошки інша розмова», – сказав Кошулинський.

За його словами, які б результати зараз не оголосили, вони не будуть відповідати волевиявленню людей. «Виборча кампанія була проведена з використанням підкупу. В окрузі 117 дільниць – якщо на кожній купити по десять голосів, уже буде різниця в тисячу. Вони реально знають, хто де вкрав, хто вербував і продавав, і зараз між цими кандидатами розпочалася колотнеча, хто кого перетисне фінансами, адміністративним ресурсом», – підсумував він.

Нагадаємо, проміжні вибори на 87-му окрузі на Івано-Франківщині відбуваються із скандалами. Одразу три кандидати прийшли до фінішу з майже ідентичними результатами.

Висуванець провладної «Слуги народу» стронгмен Василь Вірастюк, власник курорту «Буковель» та соратник олігарха Ігоря Коломойського Олександр Шевченко і представник «Свободи» та колишній віцеспікер Руслан Кошулинський на момент підрахунку 90% голосів мають дуже невеликий відрив один від одного. Лідирує в цій гонці поки що Вірастюк, але його конкуренти кажуть про численні порушення і вимагають перерахунку голосів.

Станом на 2 квітня ОВК №87 визнала недійсним голосування на одній з дільниць.