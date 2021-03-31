Вибори у Буковелі. «Слуга народу» відправила на округ десант рятувати Вірастюка

Від партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області

«Слуга Народу» планує «повернути ситуацію в правове поле»

Народні депутати «Слуги Народу» вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де 28 березня відбулися довибори в парламент. Від партії там висунули спортсмена Василя Вірастюка, який наразі набрав найбільшу кількість голосів.

«Річ у тім, що окружна виборча комісія опрацювала лише 67 % протоколів із дільничних виборчих комісій. Далі їхня робота була тимчасово припинена, адже голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів», – йдеться в повідомленні партіїї «Слуга народу».

У партії додали, що ситуація тривожна ще й тому, що безпосередньо в день виборів, а також після них спостерігачі від «Слуги Народу» фіксували численні порушення на виборчих дільницях, а також були фальшиві повідомлення про «мінування» виборчої комісії.

Зазначається, що «Слуга Народу» планує «повернути ситуацію в правове поле».

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року на з'їзді провладної партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області.

Центральна виборча комісія станом на 31 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками ЦВК, наразі він є лідером перегонів. На другому місці розташувався представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

Дані ЦВК станом на 31 березня

Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів.

Станом на ранок 31 березня другу добу в Надвірній немає членів ОВК – відсутній кворум. Там не відбувається підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати.

Читайте також: