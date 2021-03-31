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    Вибори у Буковелі. «Слуга народу» відправила на округ десант рятувати Вірастюка

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    Від партії &laquo;Слуга народу&raquo; Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області - Вибори у Буковелі. «Слуга народу» відправила на округ десант рятувати Вірастюка
    Від партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області
    Фото: «Слуга народу»

    «Слуга Народу» планує «повернути ситуацію в правове поле»

    Народні депутати «Слуги Народу» вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де 28 березня відбулися довибори в парламент. Від партії там висунули спортсмена Василя Вірастюка, який наразі набрав найбільшу кількість голосів.

    «Річ у тім, що окружна виборча комісія опрацювала лише 67 % протоколів із дільничних виборчих комісій. Далі їхня робота була тимчасово припинена, адже голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів», – йдеться в повідомленні партіїї «Слуга народу».

    У партії додали, що ситуація тривожна ще й тому, що безпосередньо в день виборів, а також після них спостерігачі від «Слуги Народу» фіксували численні порушення на виборчих дільницях, а також були фальшиві повідомлення про «мінування» виборчої комісії.

    Зазначається, що «Слуга Народу» планує «повернути ситуацію в правове поле».

    Нагадаємо, 11 лютого 2021 року на з'їзді провладної партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області.

    Центральна виборча комісія станом на 31 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками ЦВК, наразі він є лідером перегонів. На другому місці розташувався представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

    Дані ЦВК станом на 31 березня

    Дані ЦВК станом на 31 березня

    Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

    Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів.

    Станом на ранок 31 березня другу добу в Надвірній немає членів ОВКвідсутній кворум. Там не відбувається підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати.

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    Теги: вибори Івано-Франківщина партії Івано-Франківськ партія Слуга народу Руслан Кошулинський парламент Василь Вірастюк
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