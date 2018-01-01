Із Сектора Гази запустили ракету в бік Ізраїля
- Сьогодні, 19:11
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Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило
В середу із Сектора Гази запустили ракету в бік території Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні прес-служби армії оборони Ізраїлю.
«Деякий час тому із Сектора Гази по Ізраїлю було запущено ракету», — йдеться в повідомленні.
Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило.
Це вже другий обстріл Ізраїлю з Сектора Гази в цьому році. Нагадаємо, 1 січня щонайменше одна ракета була випущена по півдню єврейської держави. У відповідь Ізраїль завдав у вівторок удар по табору ХАМАС в Секторі Гази 2 січня.