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    Із Сектора Гази запустили ракету в бік Ізраїля

    Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило
    В середу із Сектора Гази запустили ракету в бік території Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні прес-служби армії оборони Ізраїлю. «Деякий час тому із Сектора Гази по Ізраїлю було запущено ракету», — йдеться в повідомленні. Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило.
    • Сьогодні, 19:11
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    Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило

    В середу із Сектора Гази запустили ракету в бік території Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні прес-служби армії оборони Ізраїлю.

    «Деякий час тому із Сектора Гази по Ізраїлю було запущено ракету», — йдеться в повідомленні.

    Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило.

    Це вже другий обстріл Ізраїлю з Сектора Гази в цьому році. Нагадаємо, 1 січня щонайменше одна ракета була випущена по півдню єврейської держави. У відповідь Ізраїль завдав у вівторок удар по табору ХАМАС в Секторі Гази 2 січня.

     

    Ізраїль
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