Із Сектора Гази запустили ракету в бік Ізраїля

Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило

В середу із Сектора Гази запустили ракету в бік території Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні прес-служби армії оборони Ізраїлю. «Деякий час тому із Сектора Гази по Ізраїлю було запущено ракету», — йдеться в повідомленні. Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило.