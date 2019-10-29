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    Із зоопарку в Луцьку вкрали двох папуг ара

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    <p>У папуги-самочки відсутнє оперення, а у молодого самця ще немає хвоста</p> - Із зоопарку в Луцьку вкрали двох папуг ара

    У папуги-самочки відсутнє оперення, а у молодого самця ще немає хвоста

    Фото: Facebook Луцького зоопарку

    В зоопарку повідомили особливі прикмети вкрадених птахів

    У Луцькому зоопарку в ніч на 29 жовтня невідомі вкрали птахів.

    Про це повідомляється на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.

    «На територію КП «Луцький зоопарк» проникли злодії. О 06.40 охоронець, здійснюючи черговий обхід, зателефонував до директорки підприємства Людмили Денисенко і повідомив, що пошкоджені двері вольєру, де проживали зеленокрилі ара. О 07.00 керівник уже була на місці, а разом із нею – і правоохоронці, яких повідомили про злочин. Наразі тривають слідчі дії, переглядаються записи камер спостереження», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що зловмисники вкрали двох папуг ара.

    «Вони мають особливі прикмети. У папуги-самочки відсутнє оперення. Це – наслідок стресу, який вона пережила через смерть партнера. А у самця, якого нам у червні подарував зоопарк «Лімпопо», дізнавшись про цю ситуацію, немає хвоста. Птах ще дуже молодий, тож пір’я там наразі просто не виросло», - розповіли у зоопарку.

    До слова,  в Одеський зоопарк був доставлений амурський тигр Авгур. Екзотичний хижак прибув з Миколаївського зоопарку.

    кримінал зоопарк Волинська область тварини Луцьк поліція птахи
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