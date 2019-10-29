Із зоопарку в Луцьку вкрали двох папуг ара



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У папуги-самочки відсутнє оперення, а у молодого самця ще немає хвоста Фото: Facebook Луцького зоопарку

В зоопарку повідомили особливі прикмети вкрадених птахів

У Луцькому зоопарку в ніч на 29 жовтня невідомі вкрали птахів.

Про це повідомляється на сторінці Луцького зоопарку у Facebook.

«На територію КП «Луцький зоопарк» проникли злодії. О 06.40 охоронець, здійснюючи черговий обхід, зателефонував до директорки підприємства Людмили Денисенко і повідомив, що пошкоджені двері вольєру, де проживали зеленокрилі ара. О 07.00 керівник уже була на місці, а разом із нею – і правоохоронці, яких повідомили про злочин. Наразі тривають слідчі дії, переглядаються записи камер спостереження», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники вкрали двох папуг ара.

«Вони мають особливі прикмети. У папуги-самочки відсутнє оперення. Це – наслідок стресу, який вона пережила через смерть партнера. А у самця, якого нам у червні подарував зоопарк «Лімпопо», дізнавшись про цю ситуацію, немає хвоста. Птах ще дуже молодий, тож пір’я там наразі просто не виросло», - розповіли у зоопарку.

До слова, в Одеський зоопарк був доставлений амурський тигр Авгур. Екзотичний хижак прибув з Миколаївського зоопарку.