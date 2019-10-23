В Одеському зоопарку оселився новий мешканець



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Одеський зоопарк прийняв нового мешканця - амурського тигра Авгура, на якого покладають надії щодо продовження роду смугастих хижаків

17 жовтня 2019 року в Одеський зоопарк був доставлений амурський тигр Авгур. Екзотичний хижак прибув з Миколаївського зоопарку, де він народився 25 грудня 2017 року.

Наразі Авгур звикає до нової оселі та знайомиться з іншими тиграми.

В Одеському зоопарку вже проживають два амурських тигра - Тайгер і Наталі.

У 2016 році для них був побудований новий сучасний вольєр з великою вигулочной територією, що забезпечує тиграм комфортні умови проживання.

Розведення тигрів в зоопарках є найважливішим завданням, адже в дикій природі їх залишилося вкрай мало.

Саме тому на молодого самця покладаються великі надії в справі розведення тигрів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що маленьким вихованцям Одеського зоопарку дали імена.

До речі, переможцем щорічного конкурсу на краще фото дикої природи став Юнцин Бао з Китаю, який зняв напад тибетської лисиці на бабака.