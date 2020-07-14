Ізраїль опинився на порозі тотального карантину: 1668 випадків коронавірусу за добу



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В Ізраїлі фіксують спалах коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я раніше попередили, що країна повернеться до жорсткого карантину при 2000 нових заражень за добу

В Ізраїлі зафіксували новий коронавірусний антирекорд: за останні 24 години у країні офіційно підтверджено 1688 нових випадків зараження, кількість хворих у важкому стані досягла 179 осіб. Такі дані містяться в аналітичному звіті, поширеному 14 липня Національним центром інформації і знань про коронавірус.

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн попередив, що країна закриється на тотальний карантин, якщо число добових заражень досягне 2000 осіб.

«2000 випадків зараження на добу - це червоний сигнал, дуже тривожний сигнал, - зазначив міністр. - Ми зробимо все, щоб такий сценарій не справдився. Але якщо це все ж станеться, у нас не залишиться іншого вибору, окрім як відновити тотальний карантин».

За даними звіту, з початку місяця було виявлено 15525 випадків нових заражень. Це приблизно стільки ж, скільки в березні і квітні загалом (15892). Число хворих в активній формі захворювання досягло 21118 людей – це також найвищий показник з початку пандемії. Подвоєння числа активних хворих відбулося всього за 12 днів.

Міста, в яких виявлено найбільше активних хворих, - Єрусалим, Лод, Рамла, Кир’ят-Малахі, Бейт-Шемеш та Бейтар-Іліт.

Добою раніше, йдеться у звіті, було підтверджено 1336 випадків нових заражень. До ранку 14 липня загальна кількість заражень в Ізраїлі склала 40632 особи.

Ще один антирекорд був встановлений за показником позитивних аналізів на коронавірус - він досяг 6,5%, тоді як ще трьома днями раніше становив 5,5%. Всього за минулу добу було зроблено 24702 тестів на коронавірус.

Разом з тим аналітики вважають, що при збереженні нинішніх темпів поширення коронавірусу в країні межан у 2000 заражень може бути досягнута вже наступного тижня. Це станеться, якщо не будуть вжиті екстрені заходи щодо блокування епідемії.

Варто також зазначити, що сьогоднішній приріст хворих в Ізраїлі, населення якого складає всього близько 9 млн осіб, це величезна цифра. Для порівняння, в Україні, населення якої нараховує близько 40 млн осіб, добовий приріст хворих на коронавірус сьогодні склав 638 осіб. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Також нагадаємо, що Україна заборонила паломництво хасидів до Умані цього року. Учасники сьогоднішньої наради у МОЗ дійшли висновку, що в умовах пандемії коронавірусу святкування в традиційному форматі цього року є неможливим.

Раніше міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році.



