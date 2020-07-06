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    У світі

    Нетаньягу: Ізраїль в центрі поновленої та дуже сильної атаки коронавірусу

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    <p>Прем'єр Ізраїлю назвав &laquo;екстреною&raquo; ситуацію в країні через коронавірус</p> - Нетаньягу: Ізраїль в центрі поновленої та дуже сильної атаки коронавірусу

    Прем'єр Ізраїлю назвав «екстреною» ситуацію в країні через коронавірус

    Експерти прогнозують, що у найближчі три тижні ситуація з Covid-19 в Ізраїлі продовжить погіршуватися

    В Ізраїлі склалася екстрена ситуація у зв'язку з повторним спалахом коронавірусу.

    Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу на засіданні уряду 5 липня, пише агентство Cursorinfo.

    «Ми в центрі поновленої атаки коронавірусу, дуже сильної атаки, яка збільшується і розповсюджується по всьому світу. Ми знаходимося в екстреній ситуації», - повідомив Нетаньягу.

    За його словами, через другу хвилю захворювання в країні повинні бути введені додаткові обмежувальні заходи. В іншому випадку система охорони здоров'я країни не витримає.

    На думку консультанта прем'єр-міністра з питань епідемії коронавірусної інфекції професора Елі Вахсмана, у найближчі три тижні ситуація з Covid-19 в Ізраїлі продовжить погіршуватися.

    Вахсман вважає, що щоденний приріст нових хворих складе від 300 до 1,2 тис. осіб. На його думку, уряд має ввести заборону на масові зібрання понад 20 осіб і передати керівництво по боротьбі з епідемією міністерству оборони.

    За даними університету Джона Гопкінса, в Ізраїлі наразі зареєстровано 29 366 підтверджених випадків Covid-19. 330 осіб померли.

    Раніше у липні повідомлялося, що Ізраїль посилить карантин через стрімке зростання нових випадків Covid-19.

    Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Як відомо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.

     Дивіться також:
    здоров'я Ізраїль медицина карантин Беньямін Нетаньягу уряд
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