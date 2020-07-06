Нетаньягу: Ізраїль в центрі поновленої та дуже сильної атаки коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр Ізраїлю назвав «екстреною» ситуацію в країні через коронавірус

Експерти прогнозують, що у найближчі три тижні ситуація з Covid-19 в Ізраїлі продовжить погіршуватися

В Ізраїлі склалася екстрена ситуація у зв'язку з повторним спалахом коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу на засіданні уряду 5 липня, пише агентство Cursorinfo.

«Ми в центрі поновленої атаки коронавірусу, дуже сильної атаки, яка збільшується і розповсюджується по всьому світу. Ми знаходимося в екстреній ситуації», - повідомив Нетаньягу.

За його словами, через другу хвилю захворювання в країні повинні бути введені додаткові обмежувальні заходи. В іншому випадку система охорони здоров'я країни не витримає.

На думку консультанта прем'єр-міністра з питань епідемії коронавірусної інфекції професора Елі Вахсмана, у найближчі три тижні ситуація з Covid-19 в Ізраїлі продовжить погіршуватися.

Вахсман вважає, що щоденний приріст нових хворих складе від 300 до 1,2 тис. осіб. На його думку, уряд має ввести заборону на масові зібрання понад 20 осіб і передати керівництво по боротьбі з епідемією міністерству оборони.

За даними університету Джона Гопкінса, в Ізраїлі наразі зареєстровано 29 366 підтверджених випадків Covid-19. 330 осіб померли.

Раніше у липні повідомлялося, що Ізраїль посилить карантин через стрімке зростання нових випадків Covid-19.

Нагадаємо, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

Копіювати код для вставки

Як відомо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.