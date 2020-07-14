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    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено ще 638 хворих на коронавірус

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    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено ще 638 хворих на коронавірус

    За добу одужала від коронавірусу 651 особа

    Станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадків більше, ніж учора (612).

    Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

    Одужали – 651 особа (вчора 385), померли – 14 (вчора 15).

    Загалом одужали 27154 особи, летальних випадків – 1412 людей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54771
    • Одужали
      27154
    • Хворіють
      26205
    • Померли
      1412

    Нагадаємо, станом на ранок 13 липня в Україні було зафіксовано 612 нових випадків коронавірусу. Загалом  54133 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

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