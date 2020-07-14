Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено ще 638 хворих на коронавірус



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За добу одужала від коронавірусу 651 особа

Станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадків більше, ніж учора (612).

Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.

Одужали – 651 особа (вчора 385), померли – 14 (вчора 15).

Загалом одужали 27154 особи, летальних випадків – 1412 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

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Нагадаємо, станом на ранок 13 липня в Україні було зафіксовано 612 нових випадків коронавірусу. Загалом 54133 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

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