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    Мер Умані проти приїзду цьогоріч паломників-хасидів

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    Єврейське свято Нового року Рош Ха-Шана в цьому році святкуватиметься у період з 18 по 20 вересня - Мер Умані проти приїзду цьогоріч паломників-хасидів
    Єврейське свято Нового року Рош Ха-Шана в цьому році святкуватиметься у період з 18 по 20 вересня

    Міський голова Умані вважає приїзд паломників небезпечним

    Міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році. Він побоюється зростання захворюваності коронавірусом.

    Про це Цебрий заявив у відеозверненні у Facebook.

    Мер Умані висловив сумнів, що всі паломники будуть дотримуватися карантинних обмежень та вимог.

    «Я сумніваюся, що паломники, які виявили бажання відвідати наше місто, будуть мати довідки про відсутність Covid-19. Я не впевнений, що вони пройдуть обсервацію 14 днів і будуть дотримуватися всі вимоги адаптивного карантину», - сказав Цебрий.

    Він зазначив, що за прогнозами уряду друга хвиля коронавіруса може припасти на період святкування Рош ха-Шана.

    «Тому я проти відвідин прочанами нашого міста в цьому році. Уманчани, але я хочу почути вас... Я хочу вашої активності, хочу почути вашу думку», - повідомив Цебрий.

    За станом на 3 липня у Черкаській області виявлено 653 захворювань коронавірусом, з них у самій Умані - 17.

    Зазначимо, єврейське свято Нового року Рош Ха-Шана в цьому році святкуватиметься у період з 18 по 20 вересня.

     

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