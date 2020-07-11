Храм Гробу Господнього повторно закрили через коронавірус



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Храм Гробу Господнього відкрили для відвідувачів 24 травня після двомісячного карантину, проте напередодні святиню знову закрили

Повторне закриття викликане побоюваннями у зв'язку з поширенням коронавірусу в Ізраїлі

Храм Гробу Господнього у Єрусалимі знову закрили для відвідування.

Про це повідомив телеканал Al Arabiya.

За його відомостями, повторне закриття викликане побоюваннями у зв'язку з поширенням коронавірусу.

За даними газети The Times Of Israel, за останню добу в Ізраїлі зафіксували 1684 нових випадки зараження коронавірусом, що стало максимальним добовим приростом з початку епідемії. Загальна кількість інфікованих зросла до 35,6 тис. осіб.

Нагадаємо, храм Гробу Господнього відкрили для відвідувачів 24 травня після двомісячного карантину, введеного через пандемію, за умови, що одночасно всередині храму знаходитимуться лише до 50 осіб. Вірян зобов'язали носити захисні маски, дотримуватися дистанції в два метри, не торкатися до каменів, ікон і інших об'єктів в приміщенні.

Однак з початку липня в Ізраїлі фіксують збільшення числа виявлених випадків зараження коронавірусом.

Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що «Ізраїль в центрі поновленої та дуже сильної атаки коронавірусу». Експерти прогнозують, що у найближчі три тижні ситуація з Covid-19 в Ізраїлі продовжить погіршуватися.

Раніше у липні повідомлялося, що Ізраїль посилить карантин через стрімке зростання нових випадків Covid-19.