Ізраїль в Радбезі ООН закликав держави визнати його столицею Єрусалим
- Сьогодні, 21:51
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Ізраїльський постпред в ООН закликав палестинців утриматися від насильства і почати переговори з ізраїльтянамиПостійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон закликав усі держави світу визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди свої посольства.
Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН.
«Сьогодні я закликаю всі країни і всі нації, які прагнуть до миру, приєднатися до наших американських друзів, визнати безпосередню приналежність Єрусалиму Ізраїлю і перенести посольства в нашу столицю», — сказав він.
Крім цього, ізраїльський постпред закликав палестинців утриматися від насильства і почати переговори з ізраїльтянами.
«На даний момент палестинці стоять перед вибором: вони можуть обрати шлях насильства, як вони робили завжди, або вони можуть сісти з нами за стіл переговорів — в Рамаллі, в Єрусалимі або в будь-якому іншому місті», — додав Данон.
Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.
Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».
Палестинці вважають східну частину Єрусалима своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.
ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.
Повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина. 8 грудня тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у Секторі Гази й східному Єрусалимі. Під час сутичок ізраїльські солдати застрелили 30-річного палестинця поблизу кордону Сектору Гази. На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей.