Ізраїль в Радбезі ООН закликав держави визнати його столицею Єрусалим

Ізраїльський постпред в ООН закликав палестинців утриматися від насильства і почати переговори з ізраїльтянами

Постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон закликав усі держави світу визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди свої посольства. Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН. «Сьогодні я закликаю всі країни і всі нації, які прагнуть до миру, приєднатися до наших американських друзів, визнати безпосередню приналежність



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Фото Reuters Засідання Рабезу ООН

Ізраїльський постпред в ООН закликав палестинців утриматися від насильства і почати переговори з ізраїльтянами

Постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон закликав усі держави світу визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди свої посольства.

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Сьогодні я закликаю всі країни і всі нації, які прагнуть до миру, приєднатися до наших американських друзів, визнати безпосередню приналежність Єрусалиму Ізраїлю і перенести посольства в нашу столицю», — сказав він.

Крім цього, ізраїльський постпред закликав палестинців утриматися від насильства і почати переговори з ізраїльтянами.

«На даний момент палестинці стоять перед вибором: вони можуть обрати шлях насильства, як вони робили завжди, або вони можуть сісти з нами за стіл переговорів — в Рамаллі, в Єрусалимі або в будь-якому іншому місті», — додав Данон.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалима своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина. 8 грудня тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у Секторі Гази й східному Єрусалимі. Під час сутичок ізраїльські солдати застрелили 30-річного палестинця поблизу кордону Сектору Гази. На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей.