Ізраїль вводить повний карантин через пандемію Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не виключено, що пересування по дорогах буде дозволено тільки при наявності спеціального дозволу

Жорсткий «локдаун» вводиться для боротьби з другою хвилею коронавірусу

В Ізраїлі з 25 вересня вводиться повний карантин на два тижні. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Deutsche Welle.

Після завершення жорсткого «локдауна» карантин буде продовжено ще на два тижні. Проте в ізраїльському уряді не виключають продовження жорстких обмежень.

«Щоб врятувати життя ізраїльтян, ми повинні оголосити повний карантин на два тижні, який почнеться в найближчу п'ятницю і триватиме до кінця свята Сімхат Тора. Після цього будуть ще два тижні карантину, сподіваюся, не дуже суворого, але кажу наперед: все залежить від показників захворюваності», – сказав Нетаньяху.

При цьому деталі жорсткого карантину прем'єр не повідомив. Остаточні обмежувальні заходи повинні бути затверджені урядом Ізраїлю у четвер, 24 вересня.

Нагадаємо, що суперкарантин в Ізраїлі. Влада ще з 22 вересня почала готуватися до посилення заходів.

Також, Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.