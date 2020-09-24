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    Ізраїль вводить повний карантин через пандемію Covid-19

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    <div class="alt">Не виключено, що пересування по дорогах буде дозволено тільки при наявності спеціального дозволу</div> <span></span> - Ізраїль вводить повний карантин через пандемію Covid-19
    Не виключено, що пересування по дорогах буде дозволено тільки при наявності спеціального дозволу

    Жорсткий «локдаун» вводиться для боротьби з другою хвилею коронавірусу

    В Ізраїлі з 25 вересня вводиться повний карантин на два тижні. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Deutsche Welle.

    Після завершення жорсткого «локдауна» карантин буде продовжено ще на два тижні. Проте в ізраїльському уряді не виключають продовження жорстких обмежень.

    «Щоб врятувати життя ізраїльтян, ми повинні оголосити повний карантин на два тижні, який почнеться в найближчу п'ятницю і триватиме до кінця свята Сімхат Тора. Після цього будуть ще два тижні карантину, сподіваюся, не дуже суворого, але кажу наперед: все залежить від показників захворюваності», – сказав Нетаньяху.

    При цьому деталі жорсткого карантину прем'єр не повідомив. Остаточні обмежувальні заходи повинні бути затверджені урядом Ізраїлю у четвер, 24 вересня.

    Нагадаємо, що суперкарантин в Ізраїлі. Влада ще з 22 вересня почала готуватися до посилення заходів.

    Також, Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

    Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

    До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.

    Ізраїль карантин коронавірус
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