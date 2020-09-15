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    Суспільство

    Ізраїль просить Україну пропустити хасидів з Білорусі

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    Їзраїль просить Україну пустити хасидів на період єврейського нового року - Ізраїль просить Україну пропустити хасидів з Білорусі
    Їзраїль просить Україну пустити хасидів на період єврейського нового року

    Керівник МВС Ізраїлю попросив Зеленського пропустити хасидів з урахуванням обмежень і з повним дотриманням усіх санітарних норм щодо Covid-19

    Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері просить президента України Володимира Зеленського пропустити до країни хасидів-паломників, які застрягли на українсько-білоруському кордоні. Про це йдеться у листі, який офіційно доставив посол Ізраїлю Джоел Ліон.

    Копія цього листа є в розпорядженні РБК-Україна.

    У листі ізраїльський міністр зазначає, що протягом двох тижнів на кордоні України з боку Білорусі перебуває велика група чоловіків, жінок і дітей.

    «Я звертаюся до вас з проханням дозволити на надзвичайних гуманітарних підставах в'їзд для тих, хто знаходиться на білоруському кордоні, тільки на період єврейського Нового року, з урахуванням обмежень і з повним дотриманням усіх санітарних норм щодо Covid-19, які ваша країна вважає потрібними», – йдеться в листі Зеленському.

    Як повідомлялося, хасидів, які застрягли на кордоні України, нагодували кошерною їжею. 

    Нагадаємо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня. 

    У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області «Нові Яриловичі» тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.

    Перед цим видання «Белта» з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі повідомляло, що на території прикордонних районів знаходяться понад 1,5 тис. євреїв-хасидів, які планували потрапити в Україну у зв'язку зі святкуванням 19 вересня Нового року за єврейським календарем.


    МВС міністр Ізраїль посол хасиди Україна кордон
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