В Ізраїлі в 40 містах вводять комендантську годину через пандемію



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З 19:00 до 5:00 пересування громадян обмежено до 500 метрів

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу анонсував, що з 7-го вересня вводиться комендантська година

В Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації вводиться комендантська година. Комендантська година буде діяти з 19:00 до 5:00. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

У вечірній і нічний час у містах будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров'я продовжать працювати.

«У неділю, 6 вересня, міністерська комісія з карантину проголосувала за введення обмежень на пересування громадян у вечірні та нічні години, а також за закриття навчальних закладів, за винятком закладів спеціальної освіти», – йдеться у повідомленні.

Біньямін Нетаньяху попередив, що ситуація може змінитися в будь-який момент, якщо не вжити заходів.