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    В Ізраїлі в 40 містах вводять комендантську годину через пандемію

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    З 19:00 до 5:00 пересування громадян обмежено до 500 метрів - В Ізраїлі в 40 містах вводять комендантську годину через пандемію
    З 19:00 до 5:00 пересування громадян обмежено до 500 метрів

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу анонсував, що з 7-го вересня вводиться комендантська година

    В Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації вводиться комендантська година. Комендантська година буде діяти з 19:00 до 5:00. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    У вечірній і нічний час у містах будуть закриті всі підприємства і магазини, крім життєво важливих. Продуктові магазини, аптеки і установи системи охорони здоров'я продовжать працювати.

    Біньямін Нетаньяху попередив, що ситуація може змінитися в будь-який момент, якщо не вжити заходів. 

    Ізраїль час коронавірус комендантська година
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