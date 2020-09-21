Суперкарантин в Ізраїлі. Влада готується ще більше посилити заходи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не виключено, що пересування по дорогах буде дозволено тільки при наявності спеціального дозволу

Карантин в Ізраїлі можуть значно посилити вже 22 вересня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 22 вересня може скликати урядовий кабінет щодо боротьби з коронавірусом, на порядку денному якого стоятиме питання про посилення режиму ізоляції в країні.

Про це повідомляє видання vesty.co.il.

Зазначається, що прем’єр вже провів серію консультацій із зарубіжними експертами в області епідеміології з питання про посилення карантину.

У числі можливих додаткових обмежень до тих, які набули чинності 18 вересня, називається скорочення числа підприємств, яким можна працювати. Це робиться для того, щоб менше ізраїльтян під приводом поїздки на роботу покидали будинки.

Крім того, не виключено, що пересування по дорогах буде дозволено тільки при наявності спеціального дозволу. Ще один сценарій – це закриття ряду магазинів на ринках, які в даний час мають право на роботу.

Також, за інформацією ЗМІ, буде розглянуто питання щодо синагог.

«Можливі два варіанти: частина синагог буде закрита або ж усім заборонять проводити молитви. У другому випадку відправлення релігійних заходів буде дозволено виключно на відкритих просторах», – додає видання.

Нагадаємо, що Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.