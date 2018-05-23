Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС

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Ізраїльська авіація завдала ударів по військово-морських цілях ісламістського руху

Авіація Ізраїлю завдала ударів по підземній терористичній інфраструктури та двох військово-морським цілях руху ХАМАС.

Про це йдеться в повідомленні ізраїльських військових Twitter.

Наголошується, що Ізраїль завдав ударів у відповідь на прорив через кордон групою палестинців, які підпалили армійський пост.

«Удари також були завдані у відповідь на триваючі спроби запуску безпілотників і повітряних зміїв з метою пожеж на ізраїльській території», - йдеться в повідомленні.

Водночас палестинські ЗМІ повідомляють, що серед цілей ізраїльської авіації були два катери в порту Гази, один із яких згорів.

Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.



