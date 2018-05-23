  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС

    • Розсилка
    Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС

    Ізраїльська авіація завдала ударів по військово-морських цілях ісламістського руху

    Авіація Ізраїлю завдала ударів по підземній терористичній інфраструктури та двох військово-морським цілях руху ХАМАС.

    Про це йдеться в повідомленні ізраїльських військових Twitter.

    Наголошується, що Ізраїль завдав ударів у відповідь на прорив через кордон групою палестинців, які підпалили армійський пост.

    «Удари також були завдані у відповідь на триваючі спроби запуску безпілотників і повітряних зміїв з метою пожеж на ізраїльській території», - йдеться в повідомленні.

    Водночас палестинські ЗМІ повідомляють, що серед цілей ізраїльської авіації були два катери в порту Гази, один із яких згорів.

    Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

    Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

    Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

    Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

    Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.


    Читайте також
    ЗМІ Ізраїль авіа обстріл ХАМАС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ