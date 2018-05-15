Радбез ООН обговорить масові зіткнення у Секторі Газа

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Засідання Ради безпеки ООН

Екстрене засідання Радбезу ООН ініціював Кувейт

Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Газа після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє агентство Reuters.

За даними «Тасс», непостійний член Ради безпеки Кувейт наполіг на проведенні відкритої зустрічі 15 травня в першій половині дня за нью-йоркським часом.

На цей час у Радбезу було заплановано засідання з Сомалі, але його перенесуть, розповіли співрозмовники видання.

Напередодні верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн засудив загибель десятків людей на ізраїльському кордоні в Секторі Газа та закликав негайно припинити сутички.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США.

На знак протесту тисячі людей зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Кілька сотень протестувальників кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Станом на вечір понеділка, кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа становила щонайменше 52 людини.

Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

У понеділок вдень AFP з посиланням на дані палестинського уряду повідомляло про 37 загиблих. Cотні людей дістали поранення.