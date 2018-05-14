ООН закликає припинити сутички в Секторі Газа

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Фото: AFP Сутички у Секторі Газа

В ООН нагадали, що «слід поважати право на життя»

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн засудив загибель десятків людей на ізраїльському кордоні в Секторі Газа та закликав негайно припинити сутички.

Про це повідомляється у Тwitter Офісу ООН з прав людини.

«Шокуючі вбивства десятків людей, поранення сотень ізраїльським вогнем у Секторі Газа мають бути негайно зупинені. Слід поважати право на життя. Ті, хто несе відповідальність за обурливі порушення прав людини, повинні бути притягнуті до відповідальності», - заявив Зейд Раад аль-Хусейна.

Нагадаємо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США.

На знак протесту тисячі людей зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Кілька сотень протестувальників кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

За останніми даними, кількість загиблих у заворушеннях на адміністративному кордоні Сектору Газа становить щонайменше 52 людини.

Президент США Дональд Трамп на початку цього року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США в цьому відношенні.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

У понеділок вдень AFP з посиланням на дані палестинського уряду повідомляло про 37 загиблих. Cотні людей дістали поранення.