У Тернополі поліція викрила ботоферму, через яку поширювалася російська пропаганда

Зловмиснику, який організував роботу ботоферми, загрожує 8 років ув'язнення

В Тернопільській області правоохоронці викрили ботоферму, яка дозволяла реєструвати анонімні облікові записи для поширення ворожого контенту. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

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Заходи щодо викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління СБУ та слідчими поліції.

У ході досудового розслідування було встановлено, що житель Тернополя у своїй квартирі організував роботу апаратно-програмного комплексу, який використав потужності близько 30 тисяч сім-карт для реєстрації великої кількості облікових записів.

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За словами старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Романа Свірського, з фейкових аккаунтів у соцмережах поширювали неправдиву інформацію та протиправний контент, у тому числі й на веб-ресурсах, заборонених на території України.

«Зокрема дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуку було вилучено близько 30 тисяч сім-карток, 29 GSM-шлюзів, а також комп'ютерна техніка, яка підтримувала цілодобову роботу комплексу.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 КК (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Фігуранту загрожує 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині експоліцейський погодився співпрацювати з окупаційною владою та поповнив лави їхнього незаконного збройного формування. Оперативники внутрішньої безпеки поліції затримали фігуранта.