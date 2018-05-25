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    ЄБРР готовий придбати частку Ощадбанку

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    Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті - ЄБРР готовий придбати частку Ощадбанку
    Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті

    Президенти обговорили реалізацію реформ в банківській сфері, енергетиці та енергоефективності

    Європейський банк реконструкції і розвитку готовий взяти участь у приватизації Ощадбанку вже цього року.

    Про це на засіданні Національної інвестиційної ради сказав президент ЄБРР Сума Чакрабарті.

    «ЄБРР вірить в цю країну і сьогодні я можу сказати, що настав час для того, щоб ЄБРР придбав долю Ощадбанку. Це стало б серйозним каталізатором (економічного розвитку— ред.)», — зазначив Чакрабарті.

    Він також зазначив, що ЄБРР готовий і надалі співпрацювати з Україною та надавати кредити як приватним підприємствам, так і муніципальному сектору.

    Раніше повідомлялося, що Мінфін планує приватизувати всі 4 державні банки до 2022 року.

    Нагадаємо, що 20 березня в парламенті не підтримали реформу управління держбанками. За відповідне рішення проголосувало лише 190 депутатів.

     

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