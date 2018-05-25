ЄБРР готовий придбати частку Ощадбанку

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Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті

Президенти обговорили реалізацію реформ в банківській сфері, енергетиці та енергоефективності

Європейський банк реконструкції і розвитку готовий взяти участь у приватизації Ощадбанку вже цього року.

Про це на засіданні Національної інвестиційної ради сказав президент ЄБРР Сума Чакрабарті.

«ЄБРР вірить в цю країну і сьогодні я можу сказати, що настав час для того, щоб ЄБРР придбав долю Ощадбанку. Це стало б серйозним каталізатором (економічного розвитку— ред.)», — зазначив Чакрабарті.

Він також зазначив, що ЄБРР готовий і надалі співпрацювати з Україною та надавати кредити як приватним підприємствам, так і муніципальному сектору.

Раніше повідомлялося, що Мінфін планує приватизувати всі 4 державні банки до 2022 року.

Нагадаємо, що 20 березня в парламенті не підтримали реформу управління держбанками. За відповідне рішення проголосувало лише 190 депутатів.