Нардеп пропонує повернути домашнім СЕС «зелений» тариф



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Депутати повинні зайнятися усуненням законодавчих прогалин в сфері «зеленої» енергетики, - Сажко

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (рег.номер 10318-2). Він дозволить повернути «зелені» тарифи приватним домогосподарствам на СЕС, потужність яких не перевищує 30 кВт. Про це повідомив автор законопроекту, народний депутат Сергій Сажко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сажка, замість перенесення термінів введення нового ринку, що повністю готовий до запуску, депутати повинні зайнятися усуненням законодавчих прогалин в сфері «зеленої» енергетики.

«Згідно з даними Держенергоефективності, на кінець 2018 року, в Україні налічувалося близько 7500 приватних домогосподарств, які використовують сонячні електростанції. Для порівняння, в 2014 їх кількість налічувала близько 20. А зараз, у зв'язку з правовою прогалиною, тисячі українських сімей втратили можливість отримувати зелений тариф на СЕС, що розташовані на землі, а не дахах», - повідомив депутат, аргументуючи свою ініціативу.

Сажко також зазначив, що не дивлячись на безліч дискусій з цього питання, рішення так ніхто і не запропонував. І закликав колег у парламенту підтримати його ініціативу щодо повернення домогосподарствам права на «зелений» тариф.

Як раніше повідомлялося, 25 квітня цього року Верховна Рада України прийняла проект закону за новою системою підтримки відновлюваної енергетики («Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» - 8449-д від 5 грудня 2018 року).

За допомогою механізму «зелених» аукціонів нова система підтримки повинна збалансувати інтереси споживачів електричної енергії та учасників ринку, забезпечивши подальший розвиток відновлюваної енергетики та зменшивши зростання фінансового навантаження на кінцеву ціну електроенергії. На прийнятті цього закону наполягав Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Критику ряду депутатів викликала поправка №24, запропонована Олександром Домбровським, яка позбавляє домашні електростанції, розташовані на землі, права на отримання «зеленого» тарифу.