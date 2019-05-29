Коломойському вигідне відтермінування старту ринку електроенергії, - голова «Енергоатому»



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Новий ринок електроенергії має запрацювати 1 липня 2019 року

Недашківський вважає, що запровадження ринку покладе край зловживанням і штучному ручному регулюванню у сфері енергетики

Відтермінування запуску ринку електроенергії вигідне Ігорю Коломойському і він цього не приховує. Про це заявив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський.



Коментуючи суперечки щодо дати запуску нового ринку електроенергії та ступеню готовності до цього ключових учасників, Недашковський зазначив, що деякі олігархічні групи, лобіюють відтермінування, виходячи з власних інтересів.

«Якщо ми говоримо зараз про неготовність, як заявляється, до нової моделі ринку з 1 липня, то тут дуже багато питань. Є банальне нехлюйство окремих учасників ринку, які свого часу «не подсуетились», і зараз вони не готові, і вони в цій тіні хочуть пройти. А є і конкретні інтереси, тому що хтось на цьому втратить, хтось на цьому заробить», - сказав Недашковський.



Для прикладу він навів практику останніх років, коли для феросплавних заводів впродовж більш як 10 років давали пільговий тариф коштом інших учасників ринку. «По 300 мільйонів гривень коштом інших учасників ринку отримували дешевшу ціну на електричну енергію», - зазначив Недашковський.



Він також підтвердив, що у відтермінуванні запуску ринку зацікавлений Ігор Коломойський: «Йому вигідно, я це точно можу сказати. Йому вигідне відтермінування. А він цього і не приховує, він сам в інтерв’ю сказав, що так, треба відтермінувати».



Голова «Енергоатому» вважає, що запровадження ринку покладе край зловживанням і штучному ручному регулюванню в сфері енергетики, коли для одних учасників встановлюються пільгові тарифи, а для інших – їх навпаки завищують. «Ринок розсудить. Він покаже, якою має бути ціна на електричну енергію», - наголосив Недашковський.



Нагадаємо, новий ринок електроенергії має запрацювати 1 липня 2019 року. Від його своєчасного впровадження залежить, чи отримує Україна макрофінансову допомогу від ЄС у розмірі 500 млн євро.



Британське видання Talk Finance днями написало, що відтермінування запуску енергоринку загрожує Україні скороченням співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та політичними партерами країни, що може призвести до розвороту у зовнішній політиці в бік Росії.

Як пише автор, в Україні є лобісти, зацікавлені у збереженні контролю над ринком, серед який олігарх Ігор Коломойський. Він прагне контролювати тарифи для своїх підприємств. Для того, щоб перехитрити представників ЄС, лобісти цього рішення подадуть відстрочку як необхідність внесення «незначних виправлень», в той час як справжнє їх намір - торпедувати всю реформу.