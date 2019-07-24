ЗМІ: Порошенко прийшов у ДБР, але не на допит



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Петро Порошенко завтра даватиме свідчення у ДБР

Допит п'ятого президента слідчі ДБР проведуть завтра

П’ятий президент України Петро Порошенко в середу, 24 липня, прийшов у Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на пресслужбу ДБР.

«Він не на допит прийшов. Він, дійсно, прийшов у ДБР, але допит призначено на завтра, і перенесення на сьогодні, принаймні, на цей час не було. Але з приводу чого (прийшов, - ред.) - трохи пізніше буде інформація. Чому він прийшов, ми уточнюємо», - відзначили в пресслужбі.

Напередодні Главком повідомляв, що Держбюро розслідувань повторно викликало п’ятого президента України Петра Порошенка на допит 25 липня.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

Раніше повідомлялося, що ДБР викликало на допит Порошенка тоді, коли він був з офіційним візитом у Страсбурзі.

Крім того адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Головань і партнери» Ігор Головань заявив, що Пор