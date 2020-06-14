Єгипет з 1 липня відкриває морські курорти для іноземних туристів



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Перед відльотом до Єгипту туристи мають заповнити документ із підтвердженням, що вони раніше не були інфіковані коронавірусом та не контактували з хворими

Єгипет з 1 липня відкриє міжнародне авіасполучення до головних морських курортів країни для іноземних туристів, повідомив у четвер, 11 червня, уряд країни.

Зокрема будуть відкриті Південний Синай, де розташовані Шарм-ель-Шейх і Дахаб, провінція Червоне море, де розташовані курорти Хургада та Марса-ель-Алам, а також місто Мерса-Матрух на узбережжі Середземного моря. Окрім курортів, міжнарожне авіасполучення з іншими містами країни залишиться закритим до подальших повідомлень, передає агентство новин Reuters.

У травні єгипетським готелям дозволили відкритися для внутрішніх туристів із дотриманням заходів безпеки. Протягом наступних двох тижнів у країні також мають послабити деякі інші обмеження, включаючи скорочення на одну годину нічної комендантської години. Також буде подовжено час роботи магазинів.

Влада країни дозволила у зв'язку з відкриттям кордонів збільшити завантаження готелів до 75 відсотків, повідомили інформагенції «Інтерфакс-Туризм» в пресслужбі туроператора Tez Tour.

Водночас туристам не рекомендують вживати їжу або напої за межами готелів чи ресторанів, які мають сертифікат безпеки, а в разі появи будь-яких симптомів зараження вірусом необхідно повідомити адміністрацію готелю.

У турфірмі наголосили, що у випадку зараження коронавірусом під час відпочинку в Єгипті туристу будуть надані ліки і необхідне лікування за рахунок створеного у країні фонду для боротьби з Covid-19.

В аеропорту вильоту туристу необхідно буде заповнити документ, який підтверджує, що він раніше не був заражений коронавірусом, не був у контакті з хворим, і що за 14 днів до дати поїздки жодних симптомів вірусної інфекції не виникало.

Особам, які прибувають з країн, в яких спалах вірусу досяг рівня епідемії, необхідно буде надати негативний результат тесту, проведеного не більш ніж за 48 годин до вильоту. У разі відсутності довідки тестування буде проведено в аеропорту після прильоту і вихід з будівлі аеропорту буде можливий після отримання результату приблизно за чотири години.