Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС



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Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі

Із 2015 року по 2019 роки Єлісєєв був дипломатичним радником п'ятого президента України

Український дипломат, екс-посол України в Євросоюзі та колишній заступник глави Адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ країни.

«Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може завершитися моя 28-річна дипломатична кар'єра», - написав Єлісєєв в своєму акаунті у соцмережі Twitter у п'ятницю вранці.

Водночас він висловив сподівання на своє повернення до зовнішньополітичного відомства.

«Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!» - написав Єлісєєв у своєму твіті.

Костянтин Єлісєєв із 2010-го до 2015 року обіймав посаду посла України в Європейському Союзі. З 2015 року до 2019 року був дипломатичним радником п'ятого президента України.

Раніше Єлісєєв пояснив, чому зараз важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО.

Також дипломат заявляв, що йоиу тепер очевидно, що головною темою наступного «нормандського саміту» стане не виконання Москвою положень з безпеки Мінських домовленостей, а створення умов і проведення Києвом місцевих виборів на Донбасі.