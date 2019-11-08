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    Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС

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    <span>Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі</span><span></span> - Єлісєєв подав заяву про звільнення з МЗС
    Костянтин Єлісєєв з 2010 по 2015 роки обіймав посаду посла України в Європейському Союзі

    Із 2015 року по 2019 роки Єлісєєв був дипломатичним радником п'ятого президента України

    Український дипломат, екс-посол України в Євросоюзі та колишній заступник глави Адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв подав заяву про звільнення з Міністерства закордонних справ країни.

    «Подав заяву на звільнення з МЗС України. Не думав, що так може завершитися моя 28-річна дипломатична кар'єра», - написав Єлісєєв в своєму акаунті у соцмережі Twitter у п'ятницю вранці.

    Водночас він висловив сподівання на своє повернення до зовнішньополітичного відомства.

    «Сподіваюся повернутися. Дипломат Єлісєєв залишається!» - написав Єлісєєв у своєму твіті.

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    Костянтин Єлісєєв із 2010-го до 2015 року обіймав посаду посла України в Європейському Союзі. З 2015 року до 2019 року був дипломатичним радником п'ятого президента України.

    Раніше Єлісєєв пояснив, чому зараз важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО. 

    Також дипломат заявляв, що йоиу тепер очевидно, що головною темою наступного «нормандського саміту» стане не виконання Москвою положень з безпеки Мінських домовленостей, а створення умов і проведення Києвом місцевих виборів на Донбасі.

     

    МЗС дипломатія відставка посол
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