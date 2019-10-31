Єлісєєв пояснив, чому потрібно подати заявку на ПДЧ України у НАТО саме зараз



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Ексзаступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Єлісєєв зауважив, що суспільство більшістю підтримує членство України в НАТО

Важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО. Про це в ефірі «Прямого» заявив колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

«У нас обрався новий парламент, президент, уряд. Незрозуміла дискусія. В риториці дуже мало питань, що стосуються інтеграції до НАТО», - зазначив Єлісєєв.

Він наголосив, що треба підтвердити, що Україна хоче отримати План дій щодо членства.

«Чому це важливо? Тому що навіть в штаб-квартирі НАТО… Я хотів би послатися на заяву заступника генсека НАТО, така була Геттемюллер, яка у 18 році сказала, що з усіх країн, які прагнуть членства в НАТО, тільки по Україні не зрозуміло, чи вона хоче ПДЧ, чи не хоче ПДЧ. Тому для нас це важливо. І йдеться не про заявку, а про підтвердження, що ми хочемо ПДЧ. Що таке ПДЧ? Це те, що коли Україна виконає відповідні критерії, то ми можемо стати членом НАТО. Тому що саме через ПДЧ всі останні розширення НАТО відбувалися, саме через цей інструмент. Тобто йдеться про гарантію», - пояснив Єлісєєв.

Він також звернув увагу на те, що важливим є і зобов'язання НАТО прийняти Україну до Альянсу.

«І друге, що важливо, – це зобов’язання з боку НАТО нас прийняти в НАТО. Тому що зараз зобов’язання на нашій стороні. А ми би хотіли, щоб і НАТО теж мало певні зобов’язання. І це не технічне питання, а це питання політики, великої політики. І ви знаєте, як чутливо до цього питання ПДЧ ставляться деякі партнери, особливо скептично налаштовані країни або країни, які бояться Путіна, Російської Федерації. Тому я не згоден з тим, що це питання технічне. Це питання абсолютно політичне. І для нас потрібно, щоб ми всередині консенсусно підтвердили: так, ми хочемо ПДЧ.

Але, на жаль, коли відбувається така дискусія, одні кажуть, що нам треба ПДЧ, а інші кажуть, що навіть не треба нічого робити – ні заявки, нічого. То, звичайно, підігруємо позиції Москви і підігруємо позиції скептиків. Подивіться, зараз Угорщина каже: ми будемо далі блокувати, і в Україні не зрозуміло, що відбувається – хочуть вони ПДЧ чи не хочуть. Поки що немає консенсусу… На мій погляд, зараз дуже позитивна ситуація», - розповів Єлісєєв.

Він зауважив, що суспільство більшістю підтримує членство України в НАТО.

«Це символ того, що рано чи пізно ми будемо членами НАТО, якщо виконаємо критерії, але це треба йти через ПДЧ. Іншого інструменту поки що НАТО не придумало. Те, що зараз приїхав генсек НАТО з деякими ідеями, – це на кшталт «активізувати», «посилити», «інтенсифікувати». Це добре, але тут немає ключового: вони готові нам дати План дій щодо членства як інструмент членства в НАТО чи ні? ПДЧ – чому це політичне? Це найкраща санкція з боку міжнародних партнерів проти Путіна. І це момент істини для них. І ми хотіли б теж відчути їхню позицію», - підкреслив Єлісєєв.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 31 жовтня, провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Після закінчення зустрічі Зеленський взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, яка відбувається у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі.

Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.