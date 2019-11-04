МЗС України висловило протест через візит російського депутата у Золоте



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Олексій Журавльов (зліва) відвідав окуповану Луганщину в порушення українського законодавства

МЗС України закликає російську сторону припинити порушувати українське законодавство

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконною поїздкою депутата російської Держдуми Олексія Журавльова на окуповану територію Донбасу в Золотом.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України.

В МЗС повідомили, що візит Журавльова на територію тимчасово окупованій території України в Луганській області був здійснений з порушенням порядку перетину державного кордону України.

«Вважаємо цю поїздку грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України. Міністерство закордонних справ спільно з правоохоронними органами України перевіряє інформацію, не перебувала зазначена особа на ділянці розведення сил і засобів в районі н. п. Золоте Луганської області», - йдеться в повідомленні.

Також в коментарі МЗС зазначив, що Україна звернулася до російської сторони щодо підтвердження факту здійснення згаданої поїздки та наданні роз'яснень щодо мети перебування депутата Держдуми РФ на тимчасово непідконтрольною уряду України на території.

«МЗС України закликає російську сторону припинити порушувати українське законодавство і нагадує, що поїздки офіційних осіб РФ на територію України можуть здійснюватися за згодою української сторони і через відкриті пункти пропуску на російсько-українському державному кордонім, - повідомили в міністерстві.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Також нагадаємо, що народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.