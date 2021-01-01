Єпіфаній закликав українців бути добрішими і милосерднішими до ближніх

Пандемія Covid-19 підштовхнула багатьох усвідомити наскільки неоціненним є дар Божий здоров’я, зазначив Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму передноворічному зверненні закликав українців бути добрими і милосердними до ближніх і цінувати кожну мить.

Про це Епіфаній написав на своїй сторінці в Facebook.

«І з надією на Бога та Його допомогу віримо, що попереду нас очікують зміни на краще — якщо і ми самі готові змінюватися та змінювати світ навколо себе. Пам’ятаймо, що немає жодних обмежень і відстаней для того, щоби творити добрі діла та єднатися у Любові… У новому році примножуйте щирі наміри, добрі діла, чисті почуття, правдиві слова. Прямуйте шляхом добра й милосердя до ближніх. Цінуйте кожну мить і повсякчас дякуйте Господу за всі Його благодіяння», — написав він.

Він зазначив, що пандемія Covid-19 підштовхнула багатьох усвідомити «наскільки неоціненним є дар Божий здоров’я і як люди потребують теплих взаємин: із ближніми, із собою та з Господом».

«Український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від країни-агресора. В кожному куточку Батьківщини, зокрема і на тимчасово окупованих територіях на Сході та в анексованому Криму — Православна Церква України хоч і в складних умовах, але звершує своє служіння на благо усім тим людям, хто цього потребує. Старанно молимося, щоби Господь благословив Україну й дарував справедливий мир, а українському народу — духовну силу та відвагу», — написав предстоятель Православної церкви України.

З кожною хвилиною ми наближаємося до завершення календарного 2020-го року Божого. Він став нагодою для кожного з нас... Опубліковано Митрополит Епіфаній Четвер, 31 грудня 2020 р.

До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

До слова, лідер «Європейської солідарності», п'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Новим роком та прийдешніми святами.