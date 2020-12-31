У мережу «злили» привітання Зеленського з Новим роком: відео

Вітальний ролик триває майже 15 хвилин

Запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах

Файл оприлюднили кілька Telegram-каналів.

Вітальний ролик триває майже 15 хвилин. Спочатку президент йде у сутінках до Маріїнського палацу. У дворі стоять солдати почесної варти. Глава держави заходить в будівлю, піднімається сходами і заходить до зали, де на нього чекає багато дітей.

Привітання проходить у форматі спілкування з дітьми. Зеленський відзначає, що в 2020 році Україну чекало кілька випробувань, зокрема авіакатастрофа лайнера МАУ в Ірані, лісові пожежі, повінь на Прикарпатті, пандемія коронавірусу і ін.

Зеленський також розповів дітям про звільнення полонених, про процентні ставки на кредити для бізнесу, інфраструктурні проекти, в тому числі про завершення будівництва моста в Запоріжжі, спортивні успіхи українських стронгменів і футболістів. Глава держави у розмові з дітьми згадав про перемирʼя і загиблих військових, а також померлих діячів культури.

Після зі зверненням до українців виступили діти, які побажали, в тому числі, посадити всіх злочинців до вʼязниці.

Варто відзначити, що фальстарт з публікацією вітання президента – це, мабуть, вперше в історії України.

Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками.

У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного.

До слова, найшвидше відсвяткували Новий 2020 рік острова Кірібаті, Тонга і Самоа, які знаходяться в південно-західній частині Тихого океану. Тут Новий рік наступає 31 грудня близько 12:00 за київським часом. Однією з перших країн зустріла Новий рік Нова Зеландія. Сталося це через годину після острова Кірібаті, тобто в 13:00 за київським часом. Тоді ж зустріли Новий рік і полярники з Південного полюса в Антарктиді. Наступною країною, яка зустріла Новий рік, була Австралія.

О 17:00 за київським часом Новий рік зустріли в Японії і обох Кореях (Північній і Південній).

Останніми зустрічати Новий 2020 рік будуть американська частина острова Самоа і острів Бейкер в Тихому океані. Там куранти проб'ють о 13:00 за київським часом 1 січня 2020 року.