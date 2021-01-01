Зеленський похвалився, що розвіяв міф про неможливість хороших доріг

Вітання президента було записане у Маріїнському палаці за участі дітей, які слухали його промову

Міф про неможливість хороших доріг в Україні «пішов на всі чотири сторони», зазначив Зеленський

У новорічному зверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що 2020 року Україні вдалося розвіяти міф про неможливість хороших доріг.

«Так, це був рік, де, на жаль, катаклізми руйнували житло і природу. І рік, де, на щастя, ми руйнували стереотипи. Наприклад, що в Україні неможливо робити хороші дороги. Цей міф пішов на всі чотири сторони, по всіх чотирьох тисячах кілометрів нових доріг», – сказав Зеленський.

Вітання президента було записане у Маріїнському палаці за участю дітей, які слухали його промову та спілкувалися з главою держави.

Президент розповів дітям, що коли їм буде по 18 років, вони зможуть водити авто українськими дорогами.

«Ми старалися, щоб за час, поки ви подорослішаєте, ці дороги не постарішали. І не втомилися», – запевнив він.

Зеленський також підкреслив, що 2020 року вдалося добудувати дитячу лікарню Охматдит, «й не передавати, немов булаву, кожному наступному президенту України».

Президент додав, що 2020 року було добудовано міст-довгобуд у Запоріжжі й загалом 150 мостів по всій країні.

«І ми не слухаємо метальників бруду на вентилятор соцмереж. Після когось залишаться пости. А після когось залишаться мости»,– сказав він.

Під час розповіді Зеленского на екрані демонструвалися кадри повітряної відеозйомки відремонтованих доріг у різних регіонах, мосту в Запоріжжі та внутрішнього стану нового корпусу дитячої лікарні Охматдит.

До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

До слова, лідер «Європейської солідарності», п'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Новим роком та прийдешніми святами.