Петро Порошенко привітав українців з Новим роком: відео

Порошенко наголосив, що цього року, як ніколи, важливим є здоров'я

Лідер «Європейської солідарності», п'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Новим роком та прийдешніми святами.

Відео опублікувала пресслужба партії.

Порошенко наголосив, що цього року, як ніколи, важливим є здоров'я.

«Бажаю колективного імунітету. Людям – від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре», – каже політик.

І додає: «Тож давайте візьмемо у Новий рік все, що витримало випробування часом – наші гідність, свободу, незалежність, патріотизм. Нехай Новий рік приносить позитивні відчуття та добрі емоції. Дарує нові можливості кожному українцеві, кожній родині, і нашій державі».

До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

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