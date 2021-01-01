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    Петро Порошенко привітав українців з Новим роком: відео

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    Новорічне привітання Петра Порошенка - Петро Порошенко привітав українців з Новим роком: відео
    Новорічне привітання Петра Порошенка

    Порошенко наголосив, що цього року, як ніколи, важливим є здоров'я

    Лідер «Європейської солідарності», п'ятий президент України Петро Порошенко привітав українців із Новим роком та прийдешніми святами.

    Відео опублікувала пресслужба партії.

    Порошенко наголосив, що цього року, як ніколи, важливим є здоров'я.

    «Бажаю колективного імунітету. Людям – від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше. Слава Богу, запас міцності ми заклали непоганий. Подужаємо всі випробування. Все буде добре», – каже політик.

    І додає: «Тож давайте візьмемо у Новий рік все, що витримало випробування часом –  наші гідність, свободу, незалежність, патріотизм. Нехай Новий рік приносить позитивні відчуття та добрі емоції.  Дарує нові можливості кожному українцеві, кожній родині, і нашій державі».

    До слова, запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за кілька годин до його офіційної трансляції на телеканалах.

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    Теги: Петро Порошенко новорічні свята патріотизм
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