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    РПЦ є «донькою» Української церкви – Епіфаній

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    Митрополит Епіфаній:&nbsp;&nbsp;Ми сприймаємо РПЦ як нашу Дочку, народжену від Дніпровської купелі через місіонерів - РПЦ є «донькою» Української церкви – Епіфаній
    Митрополит Епіфаній:  Ми сприймаємо РПЦ як нашу Дочку, народжену від Дніпровської купелі через місіонерів
    Фото: прес-служба ПЦУ

    Православна церква України єдина має канонічну юрисдикцію для православних в Україні

    Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський Епіфаній заявив, що Московський патріархат є «донькою» Української церкви і наразі знаходиться в Україні всупереч церковним канонам. Про це Епіфаній заявив під час доповідь на Архієрейському Соборі 15 грудня.

    «Російська Православна Церква є однією з Помісних Церков, і саме як таку ми сприймаємо її – нашу Дочку, народжену від Дніпровської купелі через місіонерів, що проповідували Євангеліє, розійшовшись із Києва по всій Руси. Отже так само, як і з іншими Помісними Церквами, з цією Церквою ми бажаємо мати повноцінне спілкування, як автокефальна Українська Церква з автокефальною Російською Церквою», – констатував митрополит.

    За словами Епіфанія, Православна церква України єдина має канонічну юрисдикцію для православних в Україні. Інші юрисдикції, в першу чергу Московський Патріархат, якщо і знаходяться тут, то всупереч канонам і звичайному порядку.

    «Московському патріархату слід полишити старі марні сподівання, що з плином часу або з допомогою сильних світу цього він зможе знову опанувати церковну владу над Україною, як сталося це у минулих століттях. Томос про автокефалію назавжди встановив, що Православна Церква України є однією з Помісних Церков у Диптиху Вселенського Православ’я, з відповідними обов’язками та правами», – зазначив предстоятель.

    ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

    Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

    З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

    РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

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    Теги: Росія РПЦ Російська православна церква в Україні Україна Епіфаній
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