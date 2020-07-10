Єрмак запевняє, що про зняття санкцій з Росії сьогодні не може йти мова



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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про переговори у Берліні 3 липня

Ми наполегливо йдемо за нашим планом, заявив керівник Офісу президента України

Ні про яке зняття санкцій з Російської Федерації сьогодні мова йти не може.

Це сьогодні на зустрічі з журналістами заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, цю позицію підтвердили представники Франції і ФРН під час зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць нормандського формату, яка відбулася 3 липня у Берліні.

«Ми наполегливо йдемо за нашим планом, за нашою стратегією... Але я вважаю, що найважливіше, що сьогодні відбувається і сталося, що ми всьому світу показали, що є чітка позиція, ні в кого немає жодних сумнівів, що вона відповідає Мінську, вона налаштована на світ, але в українських інтересах, з українською позицією. І тому я вважаю дуже важливим, що і з боку, наприклад, німецького представника, пана Гекера (радник федерального канцлера ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань і питань безпеки Ян Гекер — ред.), а потім і пана Бона (радник президента Франції Еммануель Бон — ред.) можна було почути, що сьогодні жодних умов навіть розглядати чи думати про зняття санкцій не може бути, тому що Україна демонструє чітку принципову позицію, що відповідає інтересам нашої держави, і налаштована на мирний процес», - сказав Єрмак.

Він зазначив, що це була перша зустріч у нормандському форматі, «коли з російської сторони був присутній пан Козак» (заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак — ред.), і тривала вона понад 11 годин.

За словами Єрмака, «була непроста зустріч, на якій ми пройшли по всіх питаннях, про які сторони, лідери країн нормандського формату, домовилися в кінці минулого року в Парижі — що виконано, що не виконано». Він зазначив, що «більшість положень ще досить відкриті».

Як повідомив керівник Офісу президента, всі учасники «підтвердили важливість проведення (нормандського — ред.) саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт має відбутися якомога швидше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися».

За словами Єрмака, «для цього, безумовно, має бути першочергова умова — виконання домовленостей, в першу чергу — з безпеки, тому ми дуже детально пройшли по всіх положень».

При цьому він зазначив, що не з усіх питань у сторін є узгоджена позиція:

«Не можу сказати, що за всіма положеннями безумовно ми маємо узгоджену позицію», але, за його словами, були «найсильніші переговори», на яких «ми відчули таку потужну підтримку позиції України, і з боку Німеччини, і з боку Франції».

За його словами, партнери підтримують нові ініціативи України щодо перезавантаження представництва в Мінську – «щодо представництва з нашого боку представників територій, яких ви вже деяких змогли побачити».

Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.

Джерело: Укрінформ