Берлінський тупик. Москва не може навіть брехати

Более того, даже старая шутка про «договорились дальше договариваться» тут не подойдет. Не договорились. Таким очевидным для дипломатов тупик не выглядел давно. Причина – в категорическом нежелании РФ оставить Украину в покое. Кремль даже в этот раз не пытался изобразить интерес к миру. Только к капитуляции Украины и созданию анклава. Что будет дальше можно только предполагать. Как вы понимаете – без хороших прогнозов по мирному урегулированию.

Итак, по итогам встречи в Берлине официальный Киев заявил, что Украина, Германия и Франция уверены в необходимости полностью выполнять соглашения Нормандской четверки. И в первую очередь сосредоточить усилия на прекращении огня. Москва обычно соглашалась, манипулируя исключительно порядком выполнения «Минских соглашений», но не в этот раз. Теперь Кремль заявил, что берет паузу для оценки результатов.

Вопрос – о чем стороны договаривались 11 часов, если по итогам Украина, Франция и Германия заявляют о необходимости выполнять прошлые соглашения, а Россия вообще молчит и берет паузу? Ответ очевиден. За 11 часов конечно стороны успели подробно поговорить о многом. И ни на чем не сошлись, что можно было бы озвучить в конце.

Чтобы поставить точку – два заявления после переговоров со стороны участников конфликта, то есть Украины и России. Представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что о прорыве говорить не приходится, просто был сложный и обстоятельный разговор. И им потребовалось время, чтобы «уяснить позицию Украины».

В свою очередь украинский президент Зеленский в Одессе достаточно прямо ответил на вопрос о требованиях РФ «особого статуса» для Донбасса. Никто ничего не может «требовать» от Украины. Просто потому что Украина – независимое государство. И даже такая риторика недопустима.

В принципе, умному этих двух комментариев достаточно. РФ наверняка пыталась в Берлине продавить обязательства Киева внести «Особый статус» Донбасса в Конституцию. О чем, кстати, сразу написал Шпигель. После 11 часов переговоров были посланы в пеший эротический тур. Посланы настолько прямо, что по возвращению даже привычно врать про результаты не стали. Чтобы совсем не позориться.

Но очевидно, что от своих планов Кремль не отказался. Путин не хочет прекращения войны и мира с Украиной. Не хочет. И возвращение Донбасса он видит только в качестве российского анклава в Украине. Как временное решение до полного возвращения Киева в статус российской колонии.

Новый СССР без Украины невозможен, а именно такую цель ставит хозяин Кремля. Украину такой сценарий не устраивает категорически. Вот, собственно, основные предпосылки, которые в настоящий момент сводят на нет все усилия переговорщиков и посредников. Позиции сторон не просто расходятся, они принципиально не совпадают. Мне кажется, это уже очевидно всем.

И ключевой вопрос уже не по прошедшим переговорам, а по дню завтрашнему. Зависшая в воздухе ситуация не нравится Москве и обходится дорого. Значит, нас будут «склонять к уступкам» всеми средствами. Активизация пророссийских сил в Украине? Усиление информационной войны? Обострение на фронте? Возможно, все сразу…