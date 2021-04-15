ЄС має бути готовим до посилення санкцій проти Росії – голова МЗС Латвії

Міжнародна спільнота не може толерувати військову агресію РФ проти України, вважає голова латвійської дипломатії

Європейському Союзу слід бути готовим до запровадження секторальних санкцій проти Росії у разі військової атаки на Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич на спільному брифінгу з главами МЗС України, Естонії та Литви за підсумками переговорів у Києві.

Голова МЗС Латвії переконаний, що військова агресія Росії проти України не може бути толерованою міжнародною спільнотою, а порушення українського кордону є абсолютно неприйнятним відповідно до міжнародного права і принципів ООН та інших міжнародних організацій.

Рінкевич висловив сподівання, що зусилля, яких докладають лідери багатьох країн для стримування Росії від агресивних дій проти України, будуть ефективними, і заявив про підтримку дій партнерів у цьому напрямку.

«Але якщо це не спрацює, тоді треба використовувати найсильніші засоби, які є в арсеналі ЄС, такі як секторальні санкції… Я думаю, це те, до чого ЄС треба бути готовим», – сказав він.

Міністр також зазначив, що Росія несе повну відповідальність за нинішню ескалацію.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна достатньо сильна та має надійних друзів, щоб захистити свою державність.

Читайте також:



