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    Ми не боїмося. Кулеба відповів на погрози Росії

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    Кулеба: РФ відкрито погрожують Україні війною - Ми не боїмося. Кулеба відповів на погрози Росії
    Кулеба: РФ відкрито погрожують Україні війною
    Фото: unn.com.ua

    Україна достатньо сильна та має надійних друзів, щоб захистити свою державність

    Україна достатньо сильна та має надійних друзів, щоб захистити свою державність, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяви російських політиків, передає УНН.

    Зі слів міністра, Балтійські країни також знають, що таке бути об’єктом токсичної російської пропаганди, але навіть вони вражені тим рівнем дегуманізації українців та російської дезінфрмації, яка спостерігається останнім часом не лише на російських ток-шоу, але і у заявах деяких чиновників.

    «Вони відкрито погрожують Україні війною та залякують знищенням української державності. Хочу відповісти на це сьогодні дуже просто, двома фразами. Перше – не дочекаєтесь, друге – ми не боїмося», – заявив Кулеба.

    Він додав, що Україна достатньо сильна та має надійних друзів, щоб захистити свою державність, заявив голова МЗС.

    15 квітня Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов закликав журналістів виважено й максимально точно подавати інформацію в період активізації пропагандистської кампанії з боку РФ. Він закликав не піддаватися на провокації й не підігрувати дезінформаційним кампаніям.

    Нагадаємо, РФ продовжує стягувати війська до українського кордону. Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія може напасти на Україну з окупованого Криму.

    У четвер, 15 квітня 2021 року, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. На порядку денному – детальне обговорення безпекової ситуації на сході країни, а також ситуації в національній економіці.


    Теги: МЗС Росія Україна Дмитро Кулеба
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