Байден ввів нові санкції проти Росії

Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій РФ

США також вишлють з країни 10 розвідників, які працювали під прикриттям російської дипмісії в Вашингтоні

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові санкції проти Російської Федерації. Як заявили у Вашингтоні, санкції ввели за «шкідливу зовнішню діяльність» Росії. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Сьогодні президент Байден підписав нове розпорядження про санкції, щоб продемонструвати рішучість адміністрації відреагувати на шкідливу зовнішню діяльність Росії та стримати її в повному обсязі», – заявили в адміністрації президента США.

Санкції вводяться, зокрема, за втручання в американські вибори, а також за здійснення кібератак на США.

США заборонили американським фінустановам брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, випущених після 14 червня 2021 року Центрбанком Росії, Фондом національного добробуту РФ або Мінфіном РФ. Також заборонено надання позик в рублях або не в рублях цим російським установам.

«Ця директива дає уряду США право розширювати санкції щодо суверенного боргу відносно Росії в разі необхідності», – відзначили в Білому домі.

Отже, обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також проти 16 організацій і 16 фізичних осіб РФ за втручання у вибори США.

Також відомо, що уряд США видворить з країни десять російських розвідників, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Раніше 15 квітня телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що адміністрація Байдена задіє союзників серед країн Європи для введення нових санкцій проти Росії.

Тоді ж агентство Bloomberg повідомило, що США планують вислати з країни десять російських дипломатів і ввести нові санкції проти фізичних та юридичних осіб з Росії. Як стало відомо, обмеження будуть накладені на 20 російських організацій і 12 росіян, в тому числі представників уряду і розвідки. Такі заходи стануть відповіддю на втручання Росії у вибори президента США і хакерські атаки через програмне забезпечення фірми SolarWinds.

Напередодні всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.

Байден 13 квітня провів телефонну розмову з Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.