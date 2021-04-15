Росія планує запустити «Північний потік – 2» вже влітку

У РФ запевняють, що скандальний газопровід буде добудовано найближчим часом

Вже цього літа Росія планує добудувати скандальний газопровід «Північний потік – 2». У цей же час планується і запустити перші обсяги газу у бік Німеччини. Про це заявив голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний на зустрічі з депутатами Бундестагу, повідомляють російські ЗМІ.

Росія розцінює концентрацію військових кораблів і літаків навколо судна «Фортуна» як провокацію, «але не більше того», зазначив він. На початку квітня оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» – Nord Stream 2 AG – заявила про «підвищену активність військових кораблів» і цивільних суден в районі проведення робіт з укладання трубопроводу.

«Ми дуже сподіваємося, що до кінця літа всі роботи навколо проєкту і подачі газу будуть закінчені, і до кінця літа є надія, що Німеччина по цьому газопроводу може отримати перший газ», – сказав він.

Зараз готовність «Північного потоку – 2» становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Нещодавно міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков написав у статті для The Wall Street Journal, що запуск газопроводу «Північний потік-2» матиме наслідки для національної безпеки країни. Через запуск газопроводу Україна з точки зору енергетичної безпеки буде від'єднана від Західної Європи.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена захотіла призначити спецпредставника щодо газопроводу «Північний потік – 2». Держсекретар США попередив учасників «Північного потоку – 2» про наслідки.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу.

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.



