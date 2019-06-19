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    ЄС може заморозити переговори про митний союз з Туреччиною

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    ЄС може заморозити переговори про митний союз з Туреччиною

    Брюссель готовий солідаризуватися із Кіпром в питанні видобування газу в спірній акваторії Середземного моря

    Країни ЄС погрожуватимуть заморозити переговори про оновлення угоди про Митний союз між Туреччиною і ЄС, якщо вона не припинить газові буріння у водах поблизу Кіпру.

    Про це, як повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт висновків Ради із загальних справ ЄС.

    ЄС «готовий відповідати належним чином і в повній солідарності з Кіпром», йдеться в тексті проєкту.

    До відповідної рекомендації прийшла Рада із загальних питань ЄС, яка готує матеріали для самітів глав держав і урядів. Відповідно до проєкту документу Брюссель має намір повністю солідаризуватися із Кіпром, який є державою-членом ЄС, в рамках суперечки із Туреччиною по питанню видобування газу в спірній акваторії Середземного моря.

    До слова, раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявила про намір набути повноправного членства в Комісії із захисту морського середовища Чорного моря від забруднення.

     Комісію із захисту морського середовища Чорного моря від забруднення було створено відповідно до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, яку у 1992 році підписали Туреччина, Росія, Румунія, Грузія, Болгарія та Україна. Верховна Рада ратифікувала конвенцію постановою від 4 лютого 1994 року.
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