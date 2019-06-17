ЄС хоче долучитися до подолання екологічних викликів у Чорному морі



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ЄС прагне стати членом Комісії із захисту чорноморського середовища від забруднення Фото: Думская

ЄС прагне стати членом Комісії із захисту чорноморського середовища від забруднення

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявила про намір набути повноправного членства в Комісії із захисту морського середовища Чорного моря від забруднення. Про це йдеться у висновках Ради ЄС щодо залучення ЄС до регіональної співпраці у регіоні Чорного моря, ухвалених сьогодні в Люксембурзі, передає УНІАН.

«Рада ЄС вітає співпрацю між Євросоюзом і головними регіональними і міжнародними організаціями, які здійснюють активну діяльність у регіоні Чорного моря і, зокрема з Організацією Чорноморського економічного співробітництва та Генеральною комісією з питань рибальства в Середземному морі. Рада ЄС знову підтверджує мету Євросоюзу набути повне членство в Комісії із захисту морського середовища Чорного моря від забруднення», - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що Рада ЄС особливо звертає увагу на необхідність розширення міжнародного співробітництва для подолання екологічних і кліматичних викликів у Чорному морі.

Довідка: Комісію із захисту морського середовища Чорного моря від забруднення було створено відповідно до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, яку у 1992 році підписали Туреччина, Росія, Румунія, Грузія, Болгарія та Україна. Верховна Рада ратифікувала конвенцію постановою від 4 лютого 1994 року.

Як повідомляв «Главком», Український науковий центр екології моря почав підрахунок дельфінів, що мешкають в Чорному морі.