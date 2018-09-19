ЄС надасть Україні 54 мільйони євро на енергоефективність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як тільки буде підписана угода між сторонами, кошти надійдуть до Мультидонорського фонду

Європейський Союз готовий надати другий транш фінансової допомоги у розмірі 54 млн євро на підтримку Фонду енергоефективності України.

Про це заявили у прес-службі віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

«Як тільки буде підписана угода, кошти надійдуть до Мультидонорського фонду», - сказала заступник генерального директора генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії Катаріна Матернова.

За словами Матернової, уряд України, ЄС та IFC створили Фонд ЕЕ, який допоможе термомодернізувати житловий фонд, досягти енергетичної безпеки, а також створить ринок нових професій.

У повідомленні зазначається, що фінансування Фонду ЕЕ забезпечено з держбюджету. Прийнято постанову Кабміну про збільшення статутного капіталу Фонду до 1 млрд 600 млн грн, що також враховано в проекті держбюджету на 2019 рік.

Нагадаємо, 18 квітня 2018 року між представниками ЄС та уряду України було підписано фінансову угоду про надання 50 млн євро безповоротного фінансування для Програми підтримки енергоефективності в Україні (EE4U), що спрямована на підтримку Фонду енергоефективності України.

Раніше було опубліковано проект бюджету: долар по 29,4 грн на кінець 2019 року.