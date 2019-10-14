  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЄС назвав задовільним план України щодо врегулювання на Донбасі

    • Розсилка
    Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні - ЄС назвав задовільним план України щодо врегулювання на Донбасі
    Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні

    Глава дипломатії ЄС наголосила, що Брюссель сповнений рішучості підтримати реформи в Україні

    Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні назвала комплексними і задовільними плани української влади щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    Ці плани 14 жовтня представив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

    «Ми отримали від нього (Пристайка — ред.) комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також щодо того, як вирішити конфлікт на сході України», — сказала Могеріні.

    Вона зазначила, що ЄС бачить «позитивний розвиток подій» і хоче підтримати його. Також глава дипломатії ЄС наголосила, що Брюссель сповнений рішучості підтримати реформи в Україні.

    «Ми маємо намір продовжувати підтримку України та українців надалі… Ми підтверджуємо сильну рішучість ЄС у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності, нашої політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя», — сказала вона.

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок здійснює робочі візити до Люксембурга і Брюсселя.

    Нагадаємо, Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Брюссель продовжує вимагати від РФ звільнити всіх українських полонених.

    Читайте також
    ЄС Донбас міністр Брюссель Вадим Пристайко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ