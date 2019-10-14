ЄС назвав задовільним план України щодо врегулювання на Донбасі



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Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні

Глава дипломатії ЄС наголосила, що Брюссель сповнений рішучості підтримати реформи в Україні

Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні назвала комплексними і задовільними плани української влади щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Ці плани 14 жовтня представив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Ми отримали від нього (Пристайка — ред.) комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також щодо того, як вирішити конфлікт на сході України», — сказала Могеріні.

Вона зазначила, що ЄС бачить «позитивний розвиток подій» і хоче підтримати його. Також глава дипломатії ЄС наголосила, що Брюссель сповнений рішучості підтримати реформи в Україні.

«Ми маємо намір продовжувати підтримку України та українців надалі… Ми підтверджуємо сильну рішучість ЄС у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності, нашої політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя», — сказала вона.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у понеділок здійснює робочі візити до Люксембурга і Брюсселя.

Нагадаємо, Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Брюссель продовжує вимагати від РФ звільнити всіх українських полонених.