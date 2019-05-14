ЄС вивчить можливість введення санкцій через роздачу паспортів на Донбасі - Могеріні



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Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні

Питання санкцій у понеділок обговорювали не лише з представниками «Східного партнерства», але й на початку засідання Ради ЄС із закордонних справ

У найближчі тижні Європейський союз продовжить вивчати можливість запровадження санкцій проти Росії через видачу паспортів мешканцям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Про це заявила журналістам Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Вона додала, що це питання у понеділок обговорювали не лише з представниками «Східного партнерства», але й на початку засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Напередодні глава МЗС Чехії Томаш Петршичек заявив, що Євросоюз не планує нові санкції проти РФ через «паспортний указ» Путіна.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС із закордонних справ розгляне у Брюсселі в розділі актуальних міжнародних подій ситуацію в Україні після виборів, дії Росії щодо Донбасу, позицію Ірану з СВПД і Венесуелу.

Джерело: Радіо Свобода