«Потужний сигнал». Україна привітала продовження санкцій ЄС проти Росії

Україна вже привітала політичне рішення Європейської Ради щодо продовжень санкцій проти Росії

Глави держав і урядів країн Європейського Союзу на саміті 10 грудня дали політичну згоду на продовження економічних санкцій проти Росії через її дестабілізаційні дії в Україні. Про це оголосив прессекретар голови Євроради Баренд Лейтс.

«На Європейській раді… є угода щодо продовження санкцій проти Росії», – написав він у Twitter.

Україна вже привітала політичне рішення Європейської Ради щодо продовжень санкцій проти Росії.

«Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва в межах «Нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України», – йдеться заяві Міністерства закордонних справ України.

Водночас українські дипломати зазначили, що Україна вважає необхідним посилення санкцій в разі продовження російської агресії.

Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Їх ввели в 2014 році через дестабілізаційні дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

Із того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей.