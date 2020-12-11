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    «Потужний сигнал». Україна привітала продовження санкцій ЄС проти Росії

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    <span id="docs-internal-guid-d011283e-7fff-4861-dd19-cc577c72f2a3"><span>Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року</span></span> - «Потужний сигнал». Україна привітала продовження санкцій ЄС проти Росії
    Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року
    Фото: відкриті джерела

    Україна вже привітала політичне рішення Європейської Ради щодо продовжень санкцій проти Росії

    Глави держав і урядів країн Європейського Союзу на саміті 10 грудня дали політичну згоду на продовження економічних санкцій проти Росії через її дестабілізаційні дії в Україні. Про це оголосив прессекретар голови Євроради Баренд Лейтс.

    «На Європейській раді… є угода щодо продовження санкцій проти Росії», – написав він у Twitter.

    Україна вже привітала політичне рішення Європейської Ради щодо продовжень санкцій проти Росії.

    «Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва в межах «Нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України», – йдеться заяві Міністерства закордонних справ України.

    Водночас українські дипломати зазначили, що Україна вважає необхідним посилення санкцій в разі продовження російської агресії.

    Санкції ЄС щодо конкретних секторів економіки РФ діють до 31 січня 2021 року. Їх ввели в 2014 році через дестабілізаційні дії Росії проти України і спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

    Із того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

    Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами «Нормандського формату» домовленостей.

    Теги: ЄС Росія санкції Україна
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